هاليفي يحذّر الحزب: لا يعرف عن قدراتنا إلا القليل

أكد رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، الجنرال هرتسي هاليفي، امس الاربعاء، أن جيشه يمتلك قدرات قوية وأن حزب الله سيواجه تلك القدرات في الوقت المناسب.

وقال: "هذا الدفاع يوفّر الكثير من الأمان للمواطنين وللجيش ولكننا لا نكتفي بذلك، لدينا قوات أخرى كثيرة في الجيش والتي تعمل على مهاجمة حزب الله".

وتابع، "وأمس نشر حزب الله مقطع فيديو يُظهر قدرات نعرفها جيدًا ونعدّ حلولًا للتعامل مع هذه القدرات ومع قدرات أخرى ستواجهونها عند الحاجة وفي الوقت المناسب".

واضاف، "وبالطبع نحن نمتلك قدرات لا تقارن، أعتقد أن العدو يعرف فقط القليل من هذه القدرات وسيلتقي بها في الوقت المناسب. الامتحان بالنسبة لنا هو أن نحمي اليوم، ننتصر غدًا، وبعد غد نعيد السكان إلى حياة أكثر".