أدرعي: حربنا مع لبنان دفاعية ولكن!

صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الخميس، بأن "حربنا دفاعية ولكن لها جوانب هجومية في جنوب لبنان".

وأوضح، في حديث لـ"الحرة"، أن "الجبهة الشمالية هي الثانية التي نقود فيها عمليات هجومية بعد غزة".

واضاف أدرعي، "قيادة الجيش ناقشت خططا للمواجهة في لبنان ووافقت عليها وننتظر قرار القيادة السياسية".

وقال: "هدفنا الحالي هو إبعاد حزب الله عن حدودنا ويتم عبر ضرباتنا لقادته ومصالحه".

وتابع أدرعي، "حزب الله بأفعاله يجر لبنان والمنطقة إلى التصعيد ويتحمل المسؤولية الكاملة لما يحدث".

ورأى، ان "حزب الله يستخدم مناطق مدنية ويستغل البيئة المدنية لأغراض عسكرية".

وأشار أدرعي، إلى ان "البلدات الحدودية في جنوب لبنان خالية من سكانها بسبب هجمات حزب الله".

واعتبر، ان "إسرائيل لم تختر الحرب على حدود لبنان بل حزب الله من دفع بها".

وختم: أدرعي: "نقترب من تفكيك لواء رفح التابع لحركة حماس".