لهذا السبب أقفلت سفارة قبرص أبوابها اليوم

أفادت معلومات صحافية اليوم الخميس، بأن قبرص علّقت تقديم التأشيرات للبنانيين في السفارة القبرصية في لبنان.

في المقابل، أوضح نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب في حديث للـmtv أن لا صحة لما قيل عن تعليق سفارة قبرص منح التأشيرات، وما جرى هو وقف استقبال التأشيرات ليوم واحد فقط لأسباب إدارية تتعلق بمراجعة تعرفة منح التأشيرات، مؤكدًا أن السفارة ستعاود استقبال الطلبات ابتداءً من الغد.

إلى ذلك، أكدت وزارة الخارجية للـLBCI أن "قرار اقفال السفارة القبرصية ابوابها ليوم واحد، لا علاقة له بكلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، بل كان محدداً مسبقا لأسباب ادارية تتعلق برفع سعر التأشيرة وهي ستعاود العمل بدءا من الغد".

وكانت سفارة قبرص في لبنان قد قالت عبر حسابها على "إكس" يوم أمس الأربعاء، إنها "لن تتلقى أي طلبات للحصول على تأشيرة أو تصديق في 20 حزيران 2024"، مشيرة إلى أنه يمكن جمع جوازات السفر والتصديقات من خلال إظهار الإيصال الصادر عن القنصلية عند طلب الحصول على تأشيرة.