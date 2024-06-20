وزير إسرائيليّ: نستعدّ لسيناريوهات "دفن كبرى" في الجبهة الشمالية

قال وزير الشؤون الدينية الإسرائيلية مايكل مالكيلي، إنّ "وزارته تستعدّ لسيناريوهات دفن طارئة استعدادا لاحتمال اندلاع حرب في الجبهة الشمالية".

وأضاف في مقابلة مع "القناة الـ14 الإسرائيلية، أنّ "وزارة الخدمات الدينية المكلفة بالدفن تستعدّ لسيناريوهات وصفها بـ"الكبرى" في الشمال، دون أنّ يوضح ماذا يقصد بذلك.

وشرح أن وزارته طلبت من الحكومة حتى قبل السابع من تشرين الأول الماضي التحضير "للدفن الطارئ"، قائلا "يجب الاستعداد لمثل هذه الحوادث عموما".