في بعلبك وطرابلس... الجيش يوقف 6 مواطنين

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه، اليوم الخميس، بيان جاء فيه: "بتاريخ 20 / 6 / 2024، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في منطقتَي أبي سمرا والحارة البرانية – طرابلس، وأوقفت المواطنين (م.ر.) و(م.ط.) و(ع.ر.) لإقدامهم على إطلاق النار خلال إشكال أدى إلى مقتل مواطن، وضبطت في حوزتهم أسلحة وذخائر حربية، بالإضافة إلى كمية من حشيشة الكيف".

وأضاف البيان، "كما نفذت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات تدابير أمنية في حي الشراونة – بعلبك، وضبطت بنتيجتها سيارة مسروقة، وأوقفت السوريين (خ.م.) و(ع.ع.) و(ش.م.) لتجولهم من دون أوراق قانونية".

وتابع، "سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".