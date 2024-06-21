"لن يسمح له بارتدائه"... قناع مبابي يصطدم بقواعد "الاتحاد الأوروبي"!

ظهر قائد المنتخب الفرنسي، كيليان مبابي، بقناع وجه بألوان العلم الفرنسي خلال تدريبات فريقه استعدادا للمواجهة القوية أمام المنتخب الهولندي، مساء اليوم الجمعة، لكن قواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لن تسمح له بارتداء مثل هذا القناع خلال المبارايات.

وتعرض مبابي لكسر في الأنف خلال المباراة الافتتاحية لفرنسا ضد النمسا في كأس الأمم الأوروبية، وبحسب تقارير محلية فرنسية، يبحث المسؤولون بالاتحاد الفرنسي لكرة القدم خيارات أقنعة تتماشى مع قواعد البطولة المقامة بألمانيا.

وذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، الجمعة، أن قواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تنص على أن المعدات الطبية التي يرتديها اللاعبون داخل الملعب يجب أن تكون بلون واحد ويجب ألا يظهر عليها اسم المنتخب أو الشركة المصنعة.

وذكر تقرير شبكة "آر إم سي" (RMC) الفرنسية أن هناك مجموعة من الأقنعة بالفعل جاهزة ليرتديها مبابي، وبعضها سيكون مناسبا للوائح الاتحاد الأوروبي، وسوف تتحقق فرنسا من ذلك خلال الاجتماع الفني للمباراة أمام هولندا الملقب منتخبها بـ "الطواحين".

وقال مدرب المنتخب الفرنسي، ديديه ديشان، إن مبابي يتعافى "بشكل جيد" وقد يكون جاهزا لمواجهة هولندا، مضيفا خلال المؤتمر الصحفي ليلة المباراة: "كل شيء يسير على ما يرام. لقد كانت صدمة قوية، لكنه تمكن من الخروج والتدرب يوم أمس والمشاركة في بعض الأنشطة".

وأضاف، "الأمور تتقدم في الاتجاه الصحيح بما يكفي لنا لنحاول جعله متاحا غدا. سنفعل ما بوسعنا ليكون متاحا".

وأجرى مبابي تمارين الجري خلال أول ربع ساعة من الحصة التدريبية المفتوحة أمام الإعلام، ولكنه كان يحاول كثيرا تعديل قناعه، مما يدل على بعض الإنزعاج من هذه الحماية الضرورية التي تسمح له بالعودة إلى المباريات، وفق فرانس برس.

وتدرب الهداف المنتقل إلى ريال مدريد الإسباني من باريس سان جرمان، منفردا مع مدرب بدني، واضعا ضمادة على أنفه، كما شارك في تنفيذ بعض التسديدات مع باقي زملائه.

وأكد المهاجم الآخر، أنطوان غريزمان، في المؤتمر الصحفي أن زميله "بخير"، وتابع: "خف تورم الأنف قليلا، سننتظر لنرى حتى اللحظة الأخيرة شعوره".