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عربي دولي

على فيديو "الهدهد"... تعليقٌ من وزير الدفاع الأميركي السابق

صيدا اون لاين

عبّر وزير الدفاع الأميركي السابق مارك إسبر، عن مخاوفه من تصاعد التوترات بين إسرائيل وحزب الله وذلك يعد أن حذرت إسرائيل في وقت سابق من احتمال اقتراب الحرب بينها وبين حزب الله بأعقاب نشر الأخير مقطع فيديو احتوى لقطات جوية مصورة بطائرة مسيرة، أظهرت ما قال إنه لمواقع عسكرية ومبان حيوية إسرائيلية في حيفا.
وقال إسبر في مقابلة مع CNN: "أنا قلق جداً حيال ذلك حيث نشهد تصعيدا حقيقيا من الناحية الخطابية، وأن إرسال حزب الله الطائرات المسيرة على اسرائيل ومحيط مدينة حيفا، كان تهديداً وانذارً واضحاً بأنهم يمكنهم مراقبتنا، وعليه استهدافنا، من المهم وضع ذلك في عين الاعتبار خصوصا وأننا نعلم أن حزب الله صنع أكثر 150 ألف صاروخ وقذيفة، والذي يمكنه إحداث الضرر بكل اسرائيل تقريباً".
وأردف، "يجب أن نكون قلقين، وهذا القلق ليس جديداً علينا، فمنذ أن ابتدأ الصراع في غزة، وحزب الله يرمي الصواريخ والطائرات المسيّرة من الجانب الشمالي الإسرائيلي تقريباً كل يوم، وتسبب بقتل حفنة من الإسرائيليين، وتهجير أكثر من 60-80 ألف مواطن إسرائيلي من الشمال".
وتصاعدت التوترات بين إسرائيل وحزب الله، منذ هجوم 7 تشرين الأول الذي شنته حماس، ولكن بشكل خاص في الأسابيع الأخيرة.
وفي وقتٍ سابق، قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله إنه إذا اندلعت الحرب فإنه "لن يبقى هناك مكان آمن" في إسرائيل "من صواريخنا ومُسيّراتنا وليس عشوائيًا"، مضيفًا: "العدو يعرف أن ما ينتظره أيضًا في البحر المتوسط كبير جدًا وكل سواحله وبواخره وسفنه ستُستهدف".

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