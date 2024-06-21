خبير تغذية يوضح أفضل وأسوأ طريقة لفقدان الوزن بعد العيد

يتساءل الكثير من الأشخاص عن الإرشادات الواجب اتباعها لفقدان الوزن الذي تم اكتسابه في عيد الأضحى المبارك، بسبب تناول الأكلات الدسمة، مثل الممبار والفتة والكوارع والرقاق.

في هذا الصدد، حذر الدكتور كريم جمال، أخصائي التغذية العلاجية، من اتباع طرق التخسيس السريعة، مثل الامتناع عن الطعام، لفقدان الوزن بعد عيد الأضحى.

وأضاف جمال أن الوزن الذي يتم خسارته بعد اتباع أنظمة الدايت القاسية سرعان ما يكتسبه الجسم مرة أخرى بعد استئناف نمط الحياة اليومي في تناول الطعام.

وأشار أخصائي التغذية العلاجية إلى وجود إرشادات يجب الالتزام بها بعد العيد لضمان فقدان الوزن بشكل صحي، أبرزها:

1- النوم الجيد

يجب الحصول على قسط كافٍ من النوم يوميًا، لأن الأشخاص الذين ينامون ساعات أقل يستهلكون المزيد من السعرات الحرارية، مما يسبب السمنة.

2- شرب الماء

من الضروري الاهتمام بشرب بكمية وفيرة من الماء يوميًا، تتراوح بين 8 و12 كوبًا، لأن المياه تساعد على إنقاص الوزن، عن طريق كبح الشهية وتعزيز عملية التمثيل الغذائي وعلاج احتباس السوائل بالجسم.

3- ممارسة الرياضة

لا بد من تخصيص وقت على مدار اليوم لممارسة التمارين الرياضية لمدة تتراوح من 40 إلى 60 دقيقة، لتحفيز الجسم على حرق المزيد من الدهون المتراكمة به.

4- تقسيم الوجبات

من الأفضل تقسيم الوجبات الثلاث الكبيرة إلى وجبات صغيرة موزعة على مدار اليوم، مع ضرورة أن تكون كل وجبة متكاملة بالعناصر الغذائية.

5- تجنب المشروبات السكرية

يحظر تناول المشروبات الغازية بجانب أو بعد الطعام، لاحتوائها على نسبة عالية من السكريات، بالإضافة إلى ارتفاع سعراتها الحرارية.

وينطبق الأمر ذاته على العصائر المعلبة.

6- الإكثار من الألياف

تلعب الألياف الغذائية دورًا كبيرًا في الشعور بالشبع والامتلاء لساعات طويلة، لذا يُنصح بتناول الأطعمة الغنية بها، مثل الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة.

7- الابتعاد عن المقليات

تحتوي الأطعمة المقلية على سعرات حرارية مرتفعة ومستويات عالية من الدهون المشبعة والمتحولة، لذا يجب سلق أو شواء الطعام، لضمان فقدان الوزن.