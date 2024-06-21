بالفيديو.. سامسونغ تكشف عن حذاء رياضي ذكي بقدرات استثنائية

كشفت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية عن حذاء رياضي ذكي قادر على إجراء مكالمات هاتفية أو تشغيل الموسيقى عبر حركة القدمين. وصفت سامسونغ منتجها الجديد بـ"حذاء المستقبل" وستطرح منه إصدارات محدودة تحت اسم "Shortcut Sneakers". يتيح الحذاء لصاحبه تنفيذ الأوامر على هواتف "سامسونغ غلاكسي" عبر حركة بسيطة بقدمه أثناء ارتدائه.

يعد الحذاء ثمرة تعاون بين سامسونغ وشركة Elitac Wearables ومصمم الأحذية الرياضية رول فان هوف. قامت سامسونغ بتثبيت أجهزة استشعار للحركة في نعل الحذاء، مما يسمح بتتبع حركة مرتديه بدقة فائقة. تدعم أحذية "Shortcut Sneakers" ست حركات مختلفة، يمكن ربطها بستة إجراءات مختلفة للهاتف الذكي، مثل إجراء مكالمات أو تشغيل موسيقى، فمثلاً عند الضغط بالحذاء مرتين، استطاع هوف الاتصال بوالدته.

يحمل النعل الداخلي للحذاء عبارة "Join the Flip side"، مما يرجح أن إطلاقه جزءاً تمهيدياً من حملة ترويجية لهواتف سامسونغ "Galaxy Z Flip 6" و"Galaxy Z Fold 6" المرتقب طرحها خلال الفترة المقبلة. لا تستهدف سامسونغ دخول سوق الأحذية الذكية بجدية، إذ أن الحذاء الجديد متوفر في 6 أزواج فقط، صنعت خصيصاً كجائزة للفائزين في مسابقة تجريها الشركة في هولندا، ستعلن عن الفائزين يوم 15 يوليو المقبل.