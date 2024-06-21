غوتيريش: لا يمكن تحمّل أن يصبح لبنان غزة أخرى

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه العميق بشأن التصعيد بين إسرائيل وحزب الله. وقال: "شعوب العالم لا يمكن أن تتحمّل أن يصبح لبنان غزة أخرى، والعديد من الأرواح فقدت على جانبي الخط الأزرق وعشرات الآلاف من الأشخاص نزحوا". أضاف:"قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تعمل على خفض التوتر بين إسرائيل وحزب الله وتساعد في منع التقديرات الخاطئة".

كما شدّد على أنّه "على كلّ الأفرقاء الالتزام بقرار مجلس الأمن 1701"، لافتاً إلى أنّه "لا يوجد حلّ عسكري للأوضاع المتوترة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية". ورأى أن "العالم يجب أن يقول بصوت عال وواضح إن التهدئة الفورية في غزة ليست ممكنة فحسب بل إنها ضرورية".

بلينكن يلتقي مسؤولين اسرائيليين

بدوره كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، أن وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، التقى مع رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، ووزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر، وقال إن بلينكن شدد على "أهمية تجنب تصعيد جديد في لبنان" من خلال "حل دبلوماسي يسمح للعائلات الإسرائيلية واللبنانية التي نزحت بسبب تبادل إطلاق النار على الحدود، بالعودة إلى ديارها".

وأضاف ميلر أن بلينكن، كرّر "التزام الولايات المتحدة الثابت بأمن إسرائيل".