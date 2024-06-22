"يورو 2024": تعادلٌ سلبيّ بين فرنسا وهولندا

خيّم التعادل السلبي على مواجهة هولندا وفرنسا، ضمن منافسات الجولة الثانية في المجموعة الرابعة بكأس أمم أوروبا لكرة القدم المقامة حاليا في ألمانيا.

ورفع المنتخبان رصيدهما إلى أربع نقاط، ويحتل المنتخب الفرنسي صدارة الترتيب، بفارق الأهداف عن نظيره الهولندي صاحب المركز الثاني.

ويحتل منتخب النمسا المركز الثالث في المجموعة برصيد ثلاث نقاط، فيما يتذيل منتخب بولندا الترتيب بدون رصيد من النقاط قبل جولة على نهاية دور المجموعات.

ويلعب المنتخب الهولندي مع نظيره النمساوي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات يوم الثلاثاء المقبل، على أن يلعب المنتخب الفرنسي في اليوم ذاته مع نظيره البولندي.