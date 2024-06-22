هل الداخل الإسرائيلي مستعدّ لحرب مع لبنان؟

أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية أن الجبهة الداخلية ليست مستعدة بما فيه الكفاية لهجوم واسع من قبل حزب الله، في حين هدد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس باتخاذ قرارات لوقف هجمات الحزب.

وأضافت أن إسرائيل كانت قد رصدت 5 مليارات شيكل لخطة تحصين بلدات الشمال خلال 10 سنوات، لكنها لم تُنفَّذ بالكامل.

وأوضحت القناة الإسرائيلية أن إسرائيل رصدت مبالغ طائلة لبناء 5 آلاف ملجأ في الشمال، وأن ما بُني منها خلال 10 سنوات يقل عن 400 ملجأ.

من جانبه، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه لا يمكن لإسرائيل أن تسمح لحزب الله بمواصلة مهاجمة أراضيها وإنه سيتم اتخاذ القرارات اللازمة قريبا.

ولم يوضح الوزير طبيعة هذه القرارات، لكن مسؤولين إسرائيليين هددوا في الأشهر الأخيرة بشن حرب شاملة على لبنان ما لم يبتعد مقاتلو حزب الله عن الحدود بين البلدين إلى شمال نهر الليطاني.

والثلاثاء الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي، المصادقة على خطط عملياتية لهجوم واسع على لبنان.

فيما يربط حزب الله وقف هجماته على إسرائيل بإنهاء حربها على قطاع غزة، التي بدأتها في السابع من تشرين الأول 2023.

وطالب كاتس، في بيانه، كذلك من أسماه بـ"العالم الحر" بالوقوف إلى جانب إسرائيل من دون قيد أو شرط في حربها ضد ما وصفه بـ"محور الشر الذي تقوده إيران"، وفق تعبيره.

كما أكد كاتس أن تهديد الأمين العام لحزب الله لقبرص هو مجرد بداية، "ولا بد من هزيمة الشر".