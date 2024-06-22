طقس صيفي معتاد والرطوبة عالية... إليكم التفاصيل
يؤثر طقس صيفي معتاد في كل المناطق اللبنانية مع تمحور الحرارة حول المعدلات، فيما تبقى الرطوبة عالية ساحلاً.
طقس اليوم والايام المقبلة:
- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٣ و ٢٩ ساحلا وبين ١٦ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٥ على ال ١٠٠٠ متر
-الجو : مشمس الى غائم جزئياً مع تشكل سحب منخفضة وضباب على الجبال القريبة من السواحل
- الرياح : جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س تنشط في الداخل
- الرطوبة السطحية ساحلاً : بين ٦٠ و ٩٠ ٪
- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٠ hpa
- الانقشاع : جيد
- حال البحر : منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة.
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الاحد : مشمس الى غائم جزئياً مع تشكل سحب منخفضة وضباب على الجبال القريبة من السواحل والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٤ و ٣٠ ساحلا وبين ١٦ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٥ على ال ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س تنشط في الداخل.
الاثنين : مشمس الى غائم جزئياً مع تشكل سحب منخفضة وضباب على الجبال القريبة من السواحل والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٤ و ٣١ ساحلا وبين ١٦ و ٣٥ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٦ على ال ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س تنشط في الداخل.