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طقس صيفي معتاد والرطوبة عالية... إليكم التفاصيل

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يؤثر طقس صيفي معتاد في كل المناطق اللبنانية مع تمحور الحرارة حول المعدلات، فيما تبقى الرطوبة عالية ساحلاً.

طقس اليوم والايام المقبلة:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٣ و ٢٩ ساحلا وبين ١٦ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٥ على ال ١٠٠٠ متر
-الجو : مشمس الى غائم جزئياً مع تشكل سحب منخفضة وضباب على الجبال القريبة من السواحل
- الرياح :  جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س تنشط في الداخل
- الرطوبة السطحية ساحلاً : بين ٦٠ و ٩٠ ٪؜
- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٠ hpa
- الانقشاع : جيد
- حال البحر : منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاحد  : مشمس الى غائم جزئياً مع تشكل سحب منخفضة وضباب على الجبال القريبة من السواحل والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٤ و ٣٠ ساحلا وبين ١٦ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٥ على ال ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س تنشط في الداخل.

الاثنين  : مشمس الى غائم جزئياً مع تشكل سحب منخفضة وضباب على الجبال القريبة من السواحل والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٤ و ٣١ ساحلا وبين ١٦ و ٣٥ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٦ على ال ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س تنشط في الداخل.

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