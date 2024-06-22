نقابة المعلمين دعت إدارات المدارس الى ابلاغ المعلمين بالنسبة المعطاة لهم بالدولار قبل 5 تموز

دعت نقابة المعلمين إدارات المدارس الى وجوب ابلاغ المعلمين بالنسبة المعطاة اليهم بالدولار النقدي قبل 5 تموز المقبل، واصدرت بيانا جاء فيه: "فيما يقترب العام الدراسي من نهايته، وتنهي جميع المدارس تحضيراتها للعام المقبل، تدعو نقابة المعلمين إدارات المدارس إلى وجوب إبلاغ المعلمين بالنسبة المعطاة لهم بالدولار النقدي هذا الأسبوع وتحديدا قبل ٥ تموز ٢٠٢٤، على ألا تقل في أسوأ الأحوال عن نسبة ٦٠- ٦٥% كما أصبح متعارفًا عليه بعد الاجتماعات العديدة التي عقدت في الفترة السابقة مع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة ولجان الأهل في المدارس الخاصة".

ونوّهت النقابة بإدارات مدارس و"هي كثيرة قد استجابت مشكورة لدعواتنا وبادرت إلى إبلاغ معلميها بالنسبة التي ستعطى لهم بالدولار النقدي العام المقبل وفق هذه النسبة". ودعت النقابة الإدارات إلى السير بهذا النهج حفاظًا على الرسالة التعليمية بمستواها المعهود".