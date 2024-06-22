اسرائيل تتبنى استهداف القيادي "غطمي" (فيديو)

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي، اليوم السبت، ان "جيش الدفاع قضى على المدعو أيمن غطمة قيادي بارز في حماس والجماعة الإسلامية في لبنان".

واضاف، "هاجم جيش الدفاع وقضى في غارة جوية في منطقة البقاع على المدعو أيمن غطمة وهو عنصر ارهابي بارز والمسؤول في مجال إمداد الأسلحة لصالح حماس والجماعة الاسلامية في لبنان وفي الترويج لخلايا "إرهابية" في المحيط".

وختم أدرعي: "لقد تم القضاء على المدعو أيمن غطمة في ضوء تورطه بترويج لعملية على مدى الوشيك ضد إسرائيل ونظرًا لتورطه في الترويج لأنشطة ضد الجبهة الداخلية الاسرائيلية".

#عاجل جيش الدفاع قضى على المدعو أيمن غطمة قيادي ارهابي بارز في حماس والجماعة الإسلامية في لبنان



هاجم جيش الدفاع وقضى في غارة جوية في منطقة البقاع على المدعو أيمن غطمة وهو عنصر فارهابي بارز والمسؤول في مجال إمداد الأسلحة لصالح حماس والجماعة الاسلامية في لبنان وفي الترويج لخلايا… pic.twitter.com/jEks8kkXr7 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 22, 2024