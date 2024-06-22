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لا تسلكوا هذه الطريق غداً

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صـدر عـن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ــــ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

"يُنظّم النادي اللبناني للسيارات والسياحة (ATCL)، اعتبارًا من الساعة 8،00 ولغاية السّاعة 17،00 من يوم الأحد 23/06/2024 "سباق السرعة الثاني" في منطقة رومية، بحيث سيتمّ منع مرور السيّارات اعتبارًا من الساعة 07،00 ولحين الانتهاء، على الطريق الممتدّ صعودًا من "محوّل رومية الجديد" باتّجاه مفرق مستشفى ضهر الباشق.

يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، حفاظًا على سلامة المُشاركين في السّباق، وتسهيلًا لحركة المرور".

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