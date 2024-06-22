إفتتاح معرض العلوم والتكنولوجيا للصفوف المتوسطة في مدرسة الفنون الإنجيلية الوطنية للبنات والبنين في صيدا

افتتحت رئيسة مدرسة الفنون الإنجيلية الوطنية للبنات والبنين في صيدا ألين جبران معرض العلوم والتكنولوجيا للصفوف المتوسطة.

المعرض الذي أشرف عليه قسم الكمبيوتر في المدرسة تضمن أفكاراً مبدعة إبتكرها الطلاب ربطوا فيها موادهم التعليمية بواقع الحياة العملية في مختلف المجالات العلمية.

حضر المعرض لفيف من الأهل والهيئة التعليمية والهيئة الإدارية والأصدقاء الذين عبروا عن دهشتهم بأفكار أبنائهم و تطبيقهم للحاصل التعليمي والعلمي عبر التكنولوجيا.