ليني يورو يرفض عرض الـ بي آس جي ويفضل ريال مدريد

حسم ​ليني يورو​، مدافع نادي ليل الفرنسي، موقفه من عرض ​باريس سان جيرمان​ المقدم للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث أعلن عن رفضه القاطع للانتقال إلى النادي الباريسي.

واوضحت هذه المصادر ان ليني يورو رفض العرض الباريسي بشكل قاطع نظرًا لرغبته الكبيرة في الانتقال إلى ​ريال مدريد​، وأشار إلى أن النادي الملكي قد يسرع في ختام المفاوضات مع ليل الفرنسي قبل نهاية الصيف المقبل، بسبب الضغوطات الكبيرة من الأندية الأخرى المهتمة بالتعاقد مع اللاعب.

وتُعد هذه الخطوة خطوة حاسمة في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، حيث يواصل كل من باريس سان جيرمان وريال مدريد سعيهما لتعزيز خطوطهما الدفاعية استعدادًا للموسم الكروي الجديد.