صيدا اون لاين
ads
siteName
اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار

لبنان

بعمليّة خاطفة شعبة المعلومات توقف مطلوباً خطراً وتضبط مسدّسه الحربي

صيدا اون لاين

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:
بنتيجة المتابعة الاستعلاميّة والميدانيّة التي نفّذتها القطعات المختصّة في شعبة المعلومات، تمكّنت من تحديد مكان وجود أحد المطلوبين للقضاء بجرائم محاولة قتل، تأليف عصابة، وشراء مسروق، وذلك في بلدة وادي الجاموس – عكّار، ويُدعى:

غ. ط. (من مواليد عام ١٩٦١، لبناني)، وهو من الأشخاص الخطرين ويحمل سلاحاً بصورة مستمرة.
بتاريخ 8-6-2024، نفّذت قوّة من الشّعبة كمينًا محكماً في بستانٍ يتردّد إليه المشتبه فيه في وادي الجاموس. وبعمليّة خاطفة، تمّ توقيفه فور وصوله إلى البستان، بعد انتزاع مسدّسه منه، وقبل أن تُتاح له فرصة لاستخدامه.

سُلّم الموقوف والمسدّس المضبوط إلى القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، عملاً بإشارة القضاء المختص.

اقرأ أيضا

العثور على مواطن مقتولا في بلدة زيتا قضاء صيدا

قوى الامن: تعميم صورة مفقودة غادرت منزل ذويها في المحمرة ولم تعد

عودة: لضرورة انتخاب رئيس لا مصلحة له إلا خلاص البلد وإنقاذه

وفاة حسين ابراهيم الزين، الدفن الساعة الحادية عشر يوم الأحد في 23 حزيران 2024

تطمينات وتفاهم... ماذا سيحمل تموز؟

تزايد المساعي الدولية لتجنيب لبنان حرباً واسعة

تم نسخ الرابط