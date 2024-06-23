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بلدية صيدا تنشر منقذين بحريين وتعلن: 60 % من القصابين إلتزموا في العيد وتتابع مخالفات رمي فضلات اللحوم والدجاج في سينيق

صيدا اون لاين

اعلنت بلدية صيدا،  في بيان صادر عنها ، "أن اللجنة المكلفة متابعة ملف مسبح صيدا البلدي (الشعبي) تواصل إهتمامها بتأمين إحتياجات وإجراءات السلامة العامة على الشاطىء،  وقامت بنشر منقذين بحريين ، وإحاطة  نطاق السباحة  المسموح بها في مياه البحر بالطفافات البحرية والحبال .
وأضاف البيان: كما تابعت الدائرة الصحية وشرطة بلدية صيدا  مخالفات محال القصابة (بيع اللحوم) التي حصلت في عيد الأضحى المبارك ، وتبين أن الإلتزام بقرارها  ذبح الأضاحي في مسلخ المدينة  لم يتعدى ال 60%  من القصابين.
وقد تم تحرير 19 محضر ضبط  بالقصابين المخالفين تم تبليغ 15 منهم بالمحاضر. وسيترتب على المخالفين دفع الغرامات المالية بموجب المحاضر في النيابة العامة.
من جهة ثانية  تابعت الدائرة الصحية والشرطة البلدية موضوع رمي فضلات ومخلفات القصابين ومحال بيع الدجاج  على جانب الطريق البحري في محلة سينيق - جنوبي المدينة.
والبلدية  بصدد رفع تقرير بالأسماء والصور بهذه المخالفات إلى حضرة المدعي العام البيئي في الجنوب القاضي رهيف رمضان.
وتوازيا مع هذه الإجراءات تستمر الدائرة الصحية بالتعاون مع الطبيب البيطري لتحسين الخدمات في المسلخ".

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