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صافرات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل.. مسيرة "الحزب" اقتربت من مقر مهمّ

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ذكرت وسائل اعلام اسرائيلية ان الجيش الاسرائيلي اعترض، اليوم الأحد، طائرة مسيرة تابعة لـ"حزب الله" في منطقة يتواجد فيها معامل تابعة لشركة إسرائيلية للصناعات العسكرية.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إنه "تم اعتراض طائرة مسيرة تابعة لحزب الله في منطقة معهد ليشم التابع لشركة رافائيل في منطقة مشغاف شمال إسرائيل".
وكانت صحيفة "يديعوت أحرنوت" و"القناة 14" الإسرائيليتين قالتا في وقت سابق إن صافرات الإنذار دوت في مناطق يتواجد بها معمل تابع لشركة "رافائيل" للصناعات العسكرية.
وأشارت القناة 14 إلى أن صافرات الإنذار دوت وسط الجليل بسبب صواريخ اعتراضية خرجت باتجاه هدف جوي عبر من جنوب لبنان، مضيفة ان الجيش الإسرائيلي تحقق مما إذا كان الهدف قد تم اعتراضه بنجاح أم أنه كان تشخيصا زائفا.
يذكر أن شركة رافائيل للصناعات العسكرية هي قسم سابق من وزارة الدفاع الإسرائيلية وتعتبر مؤسسة حكومية.

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