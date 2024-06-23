بعد رفح... نتنياهو: سنوجّه قواتنا نحو لبنان

صرح رئيس الوزراء الإسرائيل بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، "نحن في حرب أمام 7 جبهات هي حماس وحزب الله والحوثيون والمجموعات العراقية والسورية والضفة الغربية وإيران".

وأردف نتنياهو، "علينا تزويد الاستثمار في صناعاتنا العسكرية المحلية للتوقف عن الارتباط بالآخرين".

وتابع، "لم نتأكد حتى الآن من نجاح عملية اغتيال رائد سعد".

واستكمل، "المرحلة المكثفة من الحرب على حماس تقترب من نهايتها بمعركة رفح".

وأشار نتنياهو الى أن "بعد الانتهاء من عملية رفح سننقل قواتنا نحو الحدود الشمالية".

ورأى أن "أي اتفاق بشأن الجبهة الشمالية سيكون وفق شروطنا".

وأردف نتنياهو، "لست مستعدا لإبقاء الوضع على حاله في الشمال ونجري استعداداتنا لكن لا يمكنني الخوض في تفاصيل خططنا".

وتابع، "من الممكن التوصل لهدنة لإعادة عدد من الرهائن على أن نواصل الحرب بعد انتهائها من أجل القضاء على حماس".

وأضاف، "ملتزمون بإعادة مواطنينا في الشمال إلى بيوتهم وسنحقق ذلك سواء بطريقة سياسية أو بأي طريقة أخرى".

ولفت الى ان "عرقلنا تقدم البرنامج النووي الإيراني لكننا لم نوقفه وسنواصل العمل من أجل ذلك ولن نتراجع".

وتابع، "إيران باتت تهددنا من خلال محاولة فرض طوق خانق علينا عبر أذرعها".

وختم، "أنا مستعد للتوصّل إلى اتفاق جزئي مع حركة حماس لاستعادة جزء من المختطفين وهذا ليس سرًا".