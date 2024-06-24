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لبنان

أوّل دولة أوروبيّة تدعو مواطنيها لمغادرة لبنان في أقرب وقت ممكن

صيدا اون لاين

وجّهت وزارة الخارحية في مقدونيا الشمالية، نداء إلى مواطنيها لمغادرة لبنان، على خلفية التصعيد والتطورات الأخيرة بين "حزب الله" وإسرائيل.
ونشرت وزارة الخارجية في مقدونيا الشمالية على موقعها الرسمي بيانا جاء فيه: 
"نداء لمواطنينا لمغادرة لبنان،
نظراً للوضع الأمني ​​المتدهور في لبنان، تدعو وزارة خارجية جمهورية مقدونيا الشمالية جميع مواطنينا الموجودين في هذا البلد إلى مغادرته في أقرب فرصة ممكنة. ونناشد أيضًا تأجيل جميع الرحلات غير الضرورية إلى هذا البلد. هناك احتمال لتفاقم الوضع أكثر، وبالتالي تقليل احتمالات مغادرة لبنان في الوقت المناسب. كما هو الحال دائما، تضع وزارة الخارجية كل إمكاناتها لمساعدة مواطنينا".

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