كوبا اميركا: الاوروغواي تتصدر المجموعة الثالثة وفوز اول لاميركا

افتتح منتخب ​الولايات المتحدة​ الاميركية مبارياته في بطولة ​كوبا اميركا​ التي تقام على اراضيه بفوز على ​بوليفيا​ بهدفين دون رد، بينما نجح منتخب ​الاوروغواي​ في الفوز على باناما بثلاثية مقابل هدف وحيد.

وكان المنتخب الاميركي قد نجح من الفوز في افتتاح مباريات الجولة الثالثة من عمر البطولة على بوليفيا على ارض ملعب AT&T وكان قد سجل كريستيان بوليسيتش الهدف الاول بعد مرور ثلاث دقائق فقط على بداية المباراة واضاف مواطنه فولارين بالوغان الهدف الثاني قبل دقيقة واحدة على نهاية الشوط الاول.

في وقت تصدرت الاوروغواي المجموعة الثالثة بعد فوزها على باناما بثلاثية مقابل هدف وحيد سجلها ماكسيميلانو اراوخو عند الدقيقة 16، داروين نونيز عند الدقيقة 85 وماتياس فينا عند الدقيقة 91 للاوروغواي بينما سجل هدف باناما الوحيد ميكايل امير موريلو عند الدقيقة 94.