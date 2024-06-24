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قضية تحرّش أستاذ بطالبات في مدرسة في عبرا تتفاعل والأهالي يؤكدون ان هناك محاولات لطمس الموضوع

صيدا اون لاين

لاتزال قضية إتهام الأستاذ (م. م.) بالتحرّش بطالبات مدرسة في عبرا شرق صيدا تتفاعل خصوصاً بعدما شعر الاهالي بمحاولات لطمس القضية مع انتهاء العام الدراسي.

وفي التفاصيل فقد تقدّم عدد من أهالي طالبات في صف البريفيه بدعاوى تحرّش بحق أستاذ الرياضة في المدرسة حيث تم فتح تحقيق وتم إستجوابه وتدخلت إدارة المدرسة كي لا تتم إثارة الموضوع وتتأثر سمعة المدرسة مع التعهد للأهالي بمتابعة هذه القضية.

وبعد مرور أكثر من شهر شعر الأهالي ان الموضوع لا يسير بالسرعة المطلوبة ليتم محاسبة هذا الأستاذ متخوفين ان تصبح المواجهة بينهم وبين الادارة التي يحترمونها.

ويطالب الأهالي بطرد الأستاذ من المدرسة ومعاقبته حيث أفيد أنه تم طرده من قبل إحدى مدارس صيدا قبل سنوات بنفس التهمة وذلك بحسب الأهالي.

وأكد الأهالي انهم سيضطرون الى عقد مؤتمر صحافي وتسمية الأستاذ وفضح كل الأمور علناً في حال لم يتم إنصافهم في هذا الملف.

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