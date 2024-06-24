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جولة لفرق الاقتصاد جنوباً وسحب عينات من منتجات للتثبت من خلوها الغلوتين المضرة بمرضى السيلياك

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جالت فرق من مكتب مصلحة الاقتصاد جنوبا في مناطق انتاج المنتجات الخالية من الغلوتين في جميع اقضية محافظة لبنان الجنوبي ، وذلك اثر  ورود شكاوى الى وزارة الاقتصاد من مرضى السيلياك ، مفادها بان بعض المرضى تتأذى من تناول بعض المنتجات والتي تدّعي خلوها من مادة الغلوتين ، وحيث ان وجود هذه المادة يسبب مخاطر كبيرة عليهم ، تم بنتيجتها سحب عينات منها لارسالها الى المختبر للتثبت من خلوها من مادة الغلوتين ليبنى على الشيء مقتضاه.

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