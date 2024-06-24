تسليم وتسلم في رئاسة روتاري صيدا بين سالي زعتري وعلي بحسون

احتفل نادي "روتاري صيدا" بالتسليم والتسلم بين الهيئة الإدارية السابقة برئاسة سالي زعتري والهيئة الإدارية الجديدة للسنة الروتارية "2024-2025 " برئاسة علي بحسون ، وذلك خلال عشاء لأسرة النادي أقيم في مطعم " Kobar" في الصالحية – شرقي صيدا ، بحضور رئيس بلدية صيدا الدكتور حازم بديع ، نائب محافظ المنطقة الروتارية 2452 حسين الجازيري منى كنعان، المحافظ السابق للمنطقة الروتارية 2452 جورج عازار ، معاون المحافظ سمر صعب ، ومساعد المحافظ هاغوب دانتزيغيان، ورئيس نادي روتاري "عاليه ويست" مأمون عيد وأسرة روتاري صيدا .

زعتري

بعد النشيد الوطني ونشيد الروتاري كان ترحيب وتقديم من أمين سر الهيئة الإدارية الجديدة حسن ضاهر، ثم ألقت الرئيسة السابقة للنادي سالي زعتري كلمة استعرضت خلالها مسيرتها مع النادي وصولاً الى السنة الروتارية الحالية فقالت : عادة يختتم رئيس النادي السنة الروتارية بالإنجازات التي تحققت خلالها ، لكن هذه السنة لم تكن ككل سنة ، ولذلك بدلاً أن أتحدث عن إنجازات السنة اسمحوا لي ان اتكلم عن عشر سنوات مرّت، تعرفت فيها على أشخاص افاضل مثل حضراتكم وبنيت فيها صداقات واكتسبت خبرة ربما ما كنت اكتسبتها في مكان آخر ".

وأضافت:" اشكر أسرة روتاري صيدا واعضاء النادي على فرص كثيرة أتيحت لي، من أهمها المشاركة في " RYLA " -Rotary Youth Leadership Awards" في فرنسا والتي من خلالها نجحنا في تنظيم "RYLA" على صعيد المنطقة الروتارية 2452 في لبنان باستضافة اكثر من مائة مشارك من لبنان والخارج لمدة 3 أيام . كيف يمكن أن انسى مشروع تنقية المياه في عدة مدارس رسمية في بيروت من خلال العمل المشترك بين الروتاري وبين مدرسة "انترناشيونال كولدج" على مدى 3 سنوات بالإضافة الى رحلة البحرين لحضور مؤتمر المنطقة الروتارية وتمضية أوقات جميلة سوياً ".

وقالت:" أما شابات وشباب "انتراكت" و"روتاراكت" الذين واكبتهم منذ العام 2016 فآمل أن أكون دعمتهم ما يكفي. وبمناسبة عيد روتاري صيدا السبعين أتمنى للنادي وأعضاء النادي وخاصة برئاسة السيد علي بحسون التألق الدائم والنجاح في دعم مدينتنا صيدا التي سنبقى ندعمها بكافة السبل المتاحة لأن هذا واجبنا أولاً وحبنا واخلاصنا للمدينة ثانياً . دائماً على امل يرافقه أكيد عمل جدي ومثابرة لنحافظ على المدينة ونحميها وندعمها".

بحسون

ثم جرت مراسم التسليم والتسلم بين زعتري والرئيس الجديد علي بحسون الذي القى كلمة توجه فيها الى العائلة الروتارية الصيداوية بالقول :" بعد سنة استثنائية مضت.. نلتقي اليوم للبدء بسنة روتارية جديدة على أمل أن تبقى أهداف ومبادئ الروتاري كما عرفناها ومارسناها منذ 70 عاما (تاريخ تأسيس نادينا) ".

وأضاف :" ان تسلمي لرئاسة النادي في هذه الظروف التي نمر بها لن تكون بالمهمة السهلة ، ولكن ثقتي بكافة اعضاء النادي والهيئة الإدارية بتعاونهم وعملنا المشترك تعطيني الأمل باستعادة النادي حيويته ونشاطه المعهود خدمة لمجتمعنا في صيدا والجوار .آمل أن تحمل الأيام القادمة استقراراً وسلاماً لبلدنا الحبيب لبنان .شكرا لحضوركم وثقتكم " .

الهيئة الإدارية الجديدة

ثم أعلن بحسون عن الهيئة الإدارية الجديدة لروتاري صيدا للسنة الروتارية ( 2024-2025 ) وهي على الشكل التالي : "علي بحسون رئيساً، سامي غدار نائباً للرئيس ، حسن ضاهر أميناً للسر ، مزين الصباغ أمينة للصندوق ، سليم بعاصيري ضابط نظام ، ومنى القطب أمينة سر تنفيذية" .

مساعد المحافظ

بعد ذلك كانت كلمة لمساعد المحافظ أغوب دانتزيغيان نوّه فيها بمسيرة روتاري صيدا منذ تأسيسه وعلى مدى سبعين عاماً ، وأثنى على جهود الهيئة الإدارية السابقة برئاسة سالي الزعتري مباركاً للهيئة الإدارية الجديدة برئاسة علي بحسون ومتمنياً لهم التوفيق ، ومؤكداً الوقوف الى جانب روتاري صيدا في تنفيذ مختلف المشاريع والبرامج التي تصب في أهداف الروتاري خلال السنة الروتارية الجديدة.