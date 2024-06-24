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بحقه جرائم سرقة... هل من يعرف مكانه؟

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صــدر عـــن المديرية العامة لقــوى الأمــن الداخلي _ شعبة العلاقـات العامة البـــلاغ التالــــي:
تعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المطلوب:

م. ن. (مجهول باقي الهوية)
للاشتباه بقيامه بجرائم سرقة.

لذلك، تحذّر هذه المديرية العامة المواطنين من الوقوع ضحيّته، وتطلب من الذين لديهم أي معلومات عنه أو عن مكان تواجده، الاتصال بمفرزة بيروت القضائية في وحدة الشرطة القضائية على أحد الرقمين:810170-01 أو810171-01، للإدلاء بما لديهم، علماً بأن كل مواطن يساهم في إعطاء أي معلومة يبقى اسمه طي الكتمان وفقاً للقانون.

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