"إذا تجرأ نصر الله"... كوهين: ما يحدث في غزة سيحدث في لبنان

صرح وزير الطاقة الإسرائيلي ايلي كوهين، اليوم الأحد، "ما يحدث في غزة سيحدث في لبنان إذا تجرأ نصر الله على الإضرار بالبنى التحتية".

وأردف، "حان الوقت ليدفع حزب الله ثمنا باهظا ومستعدون لكل السيناريوهات".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أكد، اليوم الاثنين، أن "إسرائيل مستعدة للاحتمالات العسكرية والسياسية في المرحلة المقبلة من الحرب".

وبحث غالانت مع الموفد الأميركي آموس هوكشتاين، "الإجراءات التي يجب اتخاذها من أجل التوصل إلى وضع يسمح بعودة سكان شمال إسرائيل إلى منازلهم"، حسب إذاعة الجيش الإسرائيلي.

وأكد غالانت للمبعوث الأميركي التزامه بتغيير الوضع الأمني على الحدود الشمالية، مضيفا أن "المرحلة الثالثة من حرب غزة سيكون لها تأثير على جبهات أخرى".