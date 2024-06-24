صيدا اون لاين
ads
siteName
اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار

لبنان

"إذا تجرأ نصر الله"... كوهين: ما يحدث في غزة سيحدث في لبنان

صيدا اون لاين

صرح وزير الطاقة الإسرائيلي ايلي كوهين، اليوم الأحد، "ما يحدث في غزة سيحدث في لبنان إذا تجرأ نصر الله على الإضرار بالبنى التحتية".
وأردف، "حان الوقت ليدفع حزب الله ثمنا باهظا ومستعدون لكل السيناريوهات".
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أكد، اليوم الاثنين، أن "إسرائيل مستعدة للاحتمالات العسكرية والسياسية في المرحلة المقبلة من الحرب".
وبحث غالانت مع الموفد الأميركي آموس هوكشتاين، "الإجراءات التي يجب اتخاذها من أجل التوصل إلى وضع يسمح بعودة سكان شمال إسرائيل إلى منازلهم"، حسب إذاعة الجيش الإسرائيلي.
وأكد غالانت للمبعوث الأميركي التزامه بتغيير الوضع الأمني على الحدود الشمالية، مضيفا أن "المرحلة الثالثة من حرب غزة سيكون لها تأثير على جبهات أخرى".

اقرأ أيضا

قضية تحرّش أستاذ بطالبات في مدرسة في عبرا تتفاعل والأهالي يؤكدون ان هناك محاولات لطمس الموضوع

البنتاغون: جهودنا تنصب على التوصل لحل دبلوماسي للتوترات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية

بوريل: لضرورة دعم جهود فرنسا وأميركا لتفادي نشوب حرب بين إسرائيل والحزب

وفاة الحاجة مريم عبد الرحمن الجردلي، الدفن ظهر يوم الإثنين في 24 حزيران 2024

توتر في مخيم عين الحلوة واجتماع للقيادة السياسية لمنظقة صيدا في الخامسة عصر اليوم

"إذا تجرأ نصر الله"... كوهين: ما يحدث في غزة سيحدث في لبنان

تم نسخ الرابط