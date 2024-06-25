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لبنان يعدّ خطة للتعامل مع احتمالات الحرب

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كشف وزراء لبنانيون عن خطط لمواجهة احتمال توسع الحرب مع إسرائيل تشمل إجراءات طوارئ صحية ومراكز لإيواء النازحين ومساعدات غذائية.

وقال وزير الصحة العامة، فراس الأبيض، إن وزارته «أطلقت خطة طوارئ الحرب، ورفعت الجاهزية»، بينما أوضح مصدر في الوزارة لـ«الشرق الأوسط» أن «خطة الطوارئ ليست نتيجة ورود معلومات بحتمية وقوع الحرب، لكن المسؤولية تفرض على وزارة الصحّة وكل الوزارات والإدارات الرسميّة أن تتحسّب لأي مفاجأة». وبدوره، أكد وزير الشؤون الاجتماعية، هيكتور حجّار، لـ«الشرق الأوسط» أنه «وضعنا عدداً من السيناريوهات للمواجهة».

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