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بطولة أوروبا: اسبانيا بالعلامة الكاملة ترافقها ايطاليا وكرواتيا تنتظر

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بالعلامة الكاملة ثلاثة انتصارات في ثلاث مباريات، آخرها مساء اليوم على البانيا
1 - 0 في المباراة التي اجريت بينهما على ملعب "مركور شبيل أرينا" الخاص بنادي فورتونا دوسلدورف، في المرحلة الثالثة الاخيرة من الدور الاول للمجموعة الثانية، تأهلت اسبانيا بطلة المسابقة ثلاث مرات للدور الثاني لبطولة أوروبا في كرة القدم التي تستضيفها المانيا.
وسجل لاسبانيا فيران توريس في الدقيقة 13.

وعلى ملعب "ريد بول أرينا" الخاص بنادي لايبزيغ، انتزعت ايطاليا حاملة اللقب تعادلا قاتلا من كرواتيا 1 - 1 في الدقيقة 96 عبر ماتيا زاكايني، لتتفادى ايطاليا خسارة ثانية تواليا بعد سقوطها امام اسبانيا في المرحلة الثانية.
وسجل لكرواتيا ساعد دفاع ريال مدريد الاسباني لوكا مودريتش في الدقيقة 55. 
في حين  ستنتظر كرواتيا نتائج المجموعات الاخرى، علما ان نتيجتي الليلة أهلتا منتخبات فرنسا وانكلترا وهولندا.

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