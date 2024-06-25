بهية الحريري تنعي القائد الكشفي مصطفى كمال شعراوي اتخذ شعار الكشفية " كن مستعداً " نمط حياة

نعت رئيسة مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة والقائد العام لـ"جمعية كشافة لبنان المستقبل" السيدة بهية الحريري ، القائد الكشفي مصطفى كمال شعراوي الذي غيبه الموت اليوم عن عمر ناهز الرابعة والسبعين.

وجاء في بيان صادر عن السيدة الحريري :

ببالغ الحزن والأسى ننعي القائد الكشفي الخلوق مصطفى كمال شعراوي ( عضو القيادة العامة للجمعية سابقاً وأمين عام قدامى كشافة لبنان المستقبل) الذي يرحل عن هذه الدنيا بعد مسيرة عطاء حافلة في ميادين العمل الكشفي والإجتماعي ترك خلالها بصمات مضيئة في مسيرة الحركة الكشفية اللبنانية ، وذكرى طيبة في قلب وذاكرة كل من عرفه وعايشه عن قرب .

بغياب القائد مصطفى كمال شعراوي أفقد أخاً وصديقاً وزميلاً، وصديق طفولة للرئيس الشهيد رفيق الحريري ، وملتزماً بنهجه في حب الوطن والعمل من أجل الإنسان من خلال انضمامه لاحقاً الى أسرة "المستقبل " الكشفية .

وتفقده الحركة الكشفية التي اتخذ شعارها " كن مستعداً " نمط حياة، ميّز لديه ذلك الشغف الكبير الذي كان يسكنه للعمل الكشفي من خلال أدوار ومهام قيادية تطوعية بهذا المجال ، بداية في "جمعية كشافة الجراح " ثم في "جمعية كشافة لبنان المستقبل" التي ساهم مع أبناء جيله من الرواد والقادة الكشفيين في تعزيز حضورها ودورها في نشر وتعزيز ثقافة التطوع وتنمية روح المبادرة وخدمة المجتمع لدى الأجيال الكشفية المتعاقبة.

وتفقده صيدا ابناً محباً ووفياً لقيمها وتاريخها ودورها الوطني والعروبي ولتضحيات أبنائها من أجل الوطن والقضايا العربية والإنسانية المحقة وفي مقدمها القضية الفلسطينية .

بإسمي وبإسم "جمعية كشافة لبنان المستقبل" نتقدم من عائلة الراحل بأسمى آيات العزاء مشاركين إياهم في هذا المصاب الجلل ، وسائلين الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه ويلهمهم الصبر والسلوان .