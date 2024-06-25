تحذير المواطنين... رابط الكتروني وهمي يهدف إلى سحب أموال ومعلومات من جهاز الضحية لاستخدامها لاحقاً في أعمال احتيالية

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

يتلقّى عدد من المواطنين عبر تطبيق "واتساب" رسالة نصيّة من أرقام اجنبية، توهم المواطن بوجود حساب بداخله مبلغ كبير بالعملة الرقمية "USDT" التي تساوي (1 USDT= 1$)، بعد الدخول عبر الحساب وكلمة المرور المعطاة من قِبَل المُقَرصِن، ثم يُطلب منه أن يدفع مبلغًا من المال من أجل تحريره، ليتبيّن لاحقًا أن المبلغ والحساب وهميّان.

إن الرابط المذكور في الرسالة يهدف إلى سحب أموال، والمعلومات من جهاز الضحية، تمهيدًا لاستخدامها لاحقًا في أعمال احتياليّة.

لذلك، تطلب المديرية العامة لقوى الامن الداخلي من المواطنين، التنبّه والحذر، وعدم الدخول إلى أي رابط (Link) غير آمن، كي لا يكونوا عرضةً لعميات احتيالية.