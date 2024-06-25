صيدا اون لاين
ads
siteName
اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار
هنية: حماس أبدت مرونة كاملة ووافقت على كل المشاريع بشرط وقف الجرائم وإنهاء العدوان الحلبي: على جميع المدارس والثانويات الخاصة عدم حجز أي بطاقة ترشيح لامتحانات الثانوية العامة غانتس: يجب الضغط على الحزب لمنع التصعيد أو مواجهة حرب مفتوحة وسكان الشمال سيعودون بداية ايلول المقبل قوى الامن: توقيف سارق محتويات سيارات بعد كسر زجاجها بالجرم المشهود اصابة سيارة احد موظفي "اليونيفيل" برصاص جندي إسرائيلي على طريق عام بلدة رامية تحذير المواطنين... رابط الكتروني وهمي يهدف إلى سحب أموال ومعلومات من جهاز الضحية لاستخدامها لاحقاً في أعمال احتيالية

لبنان

تحذير المواطنين... رابط الكتروني وهمي يهدف إلى سحب أموال ومعلومات من جهاز الضحية لاستخدامها لاحقاً في أعمال احتيالية

صيدا اون لاين

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
يتلقّى عدد من المواطنين عبر تطبيق "واتساب" رسالة نصيّة من أرقام اجنبية، توهم المواطن بوجود حساب بداخله مبلغ كبير بالعملة الرقمية "USDT" التي تساوي (1 USDT= 1$)، بعد الدخول عبر الحساب وكلمة المرور المعطاة من قِبَل المُقَرصِن، ثم يُطلب منه أن يدفع مبلغًا من المال من أجل تحريره، ليتبيّن لاحقًا أن المبلغ والحساب وهميّان.

إن الرابط المذكور في الرسالة يهدف إلى سحب أموال، والمعلومات من جهاز الضحية، تمهيدًا لاستخدامها لاحقًا في أعمال احتياليّة.

 لذلك، تطلب المديرية العامة لقوى الامن الداخلي من المواطنين، التنبّه والحذر، وعدم الدخول إلى أي رابط (Link) غير آمن، كي لا يكونوا عرضةً لعميات احتيالية. 

اقرأ أيضا

البزري يتفقد موقع الغارة في صيدا

تسليم وتسلم في رئاسة روتاري صيدا بين سالي زعتري وعلي بحسون

بغارة إسرائيلية... مقتل لاعب كرة قدم وأسرته

هنية: حماس أبدت مرونة كاملة ووافقت على كل المشاريع بشرط وقف الجرائم وإنهاء العدوان

بالفيديو: غارة إسرائيلية استهدفت احد بستاتين صيدا ولا اصابات

مأكولات مليئة بالديدان نتيجة ريّ المحاصيل الزراعية بـ"المجارير" .. أين المعنيين؟

تم نسخ الرابط