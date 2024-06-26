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"حان الوقت للمغادرة"... كندا تجدد دعوة مواطنيها لمغادرة لبنان!

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جددت كندا، اليوم الثلاثاء، دعوتها لمواطنيها إلى مغادرة لبنان، قائلة إن الوضع الأمني ​​في البلاد أصبح مضطرباً بشكل كبير، ولا يمكن التنبؤ به بسبب الصراع بين إسرائيل وحزب الله.
وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي في بيان: "رسالتي للكنديين كانت واضحة منذ بداية الأزمة في الشرق الأوسط: هذا ليس الوقت المناسب للسفر إلى لبنان. وبالنسبة للكنديين الموجودين حالياً في لبنان، فقد حان الوقت للمغادرة، بينما تظل الرحلات الجوية التجارية متاحة".
وسبق أن حذرت جولي من الوضع الأمني في لبنان، وكتبت على حسابها عبر منصة "إكس": "هذا ليس الوقت المناسب للسفر إلى لبنان. لا يزال الوضع الأمني ​​متقلباً، ويمكن أن يجري إغلاق المجال الجوي، وإلغاء الرحلات الجوية في أي وقت دون سابق إنذار".

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