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رونالدو يوجه رسالة لـ"ناتشو" بعد رحيله عن ريال مدريد: كن فخورا

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حرص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على توجيه رسالة إلى زميله السابق في ريال مدريد المدافع الدولي الإسباني ناتشو فرنانديز، بعد إعلان النادي الملكي رحيله عن الفريق
وعلق رونالدو على صورة لناتشو في منصة "إنستغرام" بعد إعلان الأخير رحيله رسميا، حيث كتب "الدون": "أنت أحد الأبطال في تاريخ ريال مدريد العظيم، كن فخورا بما حققته يا ناتشو!".
ورد عليه المدافع المخضرم بالقول: "شكرا كريستيانو، كان لي الشرف أن ألعب بجانبك عدة مباريات ونحقق عدة انتصارات.. أنت أعظم لاعب".
ووفقا للصحافة الإسبانية، فقد وقع ناتشو عقدا لمدة موسمين مع نادي القادسية السعودي العائد لدوري روشن السعودي، وينتظر الآن وضع اللمسات الاخيرة وإضفاء الطابع الرسمي على صفقة الانتقال.

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