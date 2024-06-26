إمرأة هولندية تسيطر على طائرتها بعد أن انفتح الحجاب الواقي

عاشت الهولندية نارين ملكومجان، قائدة طائرة "Extra 330LX"، لحظات عصيبة، بعدما تمكنت من الهبوط بأعجوبة بطائرتها الصغيرة بعد أن انفتح الحجاب الشفاف الذي يحميها في منتصف الرحلة بصورة مفاجأة.

وظهرت ملكومجان، وهي تحاول بشكل محموم الحفاظ على قبضتها على أدوات التحكم في الثواني التي تلت تمزق الحاجز الواقي، كما أنها كانت تكافح من أجل إبقاء عينيها مفتوحتين بينما كانت الريح تضرب وجهها أثناء انحراف الطائرة ذات المقعدين نحو الأرض. ورغم المصاعب الي واجهتها، تمكنت من الهبوط ببراعة ونجت بحياتها.

وكتبت ملكومجان بجانب المقطع الذي تبلغ مدته 4 دقائق: "كانت الرحلة تجربة مؤلمة، مليئة بالضوضاء وصعوبات في التنفس وضعف الرؤية. لقد استغرق الأمر مني ما يقرب من 28 ساعة لاستعادة رؤيتي بالكامل".

وأضافت: "من الناحية الديناميكية الهوائية، واجهت بعض التحديات في التحكم. ربما كان الجزء الأصعب هو الحفاظ على الطاقة، وبالتالي استبدال رؤيتي وتنفسي بالطاقة الحركية.. على الرغم من أنه كان من الصعب سماع ما يقوله مدربي، بسبب كل هذه الضوضاء، إلا أن الشيء الوحيد الذي سمعته بصوت عال وواضح هو واصلي الطيران".

واعترفت ملكومجان بأنه كان من الممكن تجنب "التجربة الصعبة" إذا قامت بإجراء الفحوصات المناسبة قبل الإقلاع. وقالت: "لم يصل قفل المظلة مطلقًا إلى وضع القفل، ولم ألاحظ ذلك أثناء عمليات الفحص الخاصة بي".