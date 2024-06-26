على أبواب الإمتحانات... رسائل خلقت "بلبلة" في الجنوب!

في ظل البلبلة التي رافقت بدء الإمتحانات الرسمية المهنية، لا سيما فيما يتعلق بإمتحانات الطلاب في الجنوب اللبناني الذي يشهد حربًا حقيقية، بدأ بعض المتضررين بالتشويش على هذه الإمتحانات ومحاولة إرباك الطلاب لتتكامل مع التهديدات الإسرائيلية التي ظهرت أمس على شكل جدار صوت أرعب الطلاب أثناء الإمتحانات.

وتمثّلت هذه الإرباكات اليوم برسائل نصية، وصلت إلى على هواتف بعض مدراء المدارس والمعاهد المهنية في عدد من المناطق الجنوبية تحمل تهديدًا وتدعو إلى ضرورة إخلاء المباني التعليمية، الأمر الذي خلق حالة من الرعب.

في هذا الإطار، تؤكد معلومات لـ "ليبانون ديبايت"، أن "هذه الرسائل وصلت صباح اليوم على هاتف مدير المهنية في صور ومناطق أخرى، وبعد إبلاغ القوى الأمنية والمخابرات بما وصل من رسائل إلى بعض المدراء أجريت التحقيقات التقنية اللازمة، ليتبيّن أن هذه الرسائل تحمل أرقام وهمية بما معناه أنها لن تشكل أي تهديد جدي وهو ما أكد المعنيون بالشأن التربوي".

ورجّحت المعلومات، أن "يكون عدد من الطلاب المتضرّرين من إجراء هذه الإمتحانات وراء هذه الرسائل".