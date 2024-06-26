صيدا اون لاين
ads
siteName
اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار

لبنان

تعميم صورة موقوف أقدم على سلب أحد المواطنين بعد الاعتداء عليه بسكّين... هل من وقع ضحيّة أعماله؟

صيدا اون لاين

صــدر عـــن المديريّة العامّة لقــوى الأمــن الدّاخلي _ شعبة العلاقـات العامّة البـــلاغ التّالــــي:
تُعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة الموقوف:

ا. ق. (مواليد عام 1989، لبناني)
لسلبه مبلغًا ماليًّا وهاتفًا خلويًّا من أحد المواطنين في محلّة بشارة الخوري، بعد قيامه بالاعتداء عليه بسكّين.
لــذلك، تطلب هذه المديريّة العامّة مِمَّن وقع ضحيّة أعماله الاتّصال بمفرزة بيروت القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة على أحد الرقمين: 810170/01، أو 811171/01، لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.

اقرأ أيضا

توتر في مخيم عين الحلوة واجتماع للقيادة السياسية لمنظقة صيدا في الخامسة عصر اليوم

إنقلاب سيارة في تعمير حارة صيدا وسقوط جريحين

إنخفاض لافت... أسعار الذهب تتراجع

اغتيال عنصر في الأمن الوطني لحركة فتح يوتر الوضع بعين الحلوة

مذكرة إدارية بإقفال جميع المؤسسات العامة يوم الإثنين 8 تموز بمناسبة رأس السنة الهجرية

البزري يُتابع موضوع إنقطاع المياه

تم نسخ الرابط