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صيدا وعائلتها الكشفية ودّعا القائد الكشفي مصطفى كمال شعراوي

صيدا اون لاين

ودّعت مدينة صيدا والعائلة الكشفية في المدينة والجوار اليوم القائد الكشفي الحاج مصطفى كمال الشعراوي ( المفوض السابق لجمعية كشافة الجراح وعضو القيادة العامة لجمعية  كشافة لبنان المستقبل سابقاً وأمين عام قدامى الجمعية)، في مأتم مهيب ، بعد أن صلّي على جثمانه ظهراً في مسجد الغفران وشيّع الى مثواه الأخير.
وتقدم موكب التشييع صورة الراحل والأعلام اللبنانية والكشفية، وشارك فيه جمع كبير من أبناء المدينة وممثلون عن جمعيات " كشافة لبنان المستقبل، كشافة الجراح، كشافة الفاروق، كشافة المهدي، كشافة الغد كشافة المشاريع والكشاف الفلسطيني" . 
وأدى القادة الكشفيون يتقدمهم زملاء ورفاق درب الراحل التحية الكشفية لجثمانه قبل أن يوارى الثرى في مقبرة صيدا الجديدة. 
وبعد العصر توافد الى مسجد الحاج بهاء الدين الحريري في صيدا شخصيات ووفود قدموا التعازي بالراحل الى أبنائه والى قيادتي كشافة لبنان المستقبل وكشافة الجراح  .
ومن أبرز المعزين: النائبان "الدكتور عبد الرحمن البزري والدكتور أسامة سعد " ، السيد شفيق الحريري، السفير عبد المولى الصلح، السيد محمد زيدان، وممثلون عن أحزاب وقوى سياسية وهيئات أهلية واجتماعية ووفود كشفية .

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