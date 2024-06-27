مقتل شخصين وإصابة عسكري في قصف إسرائيلي على جنوب سوريا

ذكرت وسائل إعلام رسمية سورية في ساعة مبكرة من صباح الخميس أن إسرائيل شنت "عدوانا جويا" استهدف عددا من النقاط في المنطقة الجنوبية بسوريا، مما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة عسكري.

ونقلت وسائل الإعلام عن مصدر عسكري القول "عند حوالي الساعة 23:40 الأربعاء شن الجيش الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا عددا من النقاط في المنطقة الجنوبية. وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها".

وتنفذ إسرائيل ضربات ضد أهداف مرتبطة بإيران في سوريا منذ سنوات، لكنها كثفت غاراتها منذ الهجوم الذي قادته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في تشرين الاول وما تلاه من حرب إسرائيلية على غزة.