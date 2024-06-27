صيدا اون لاين
ads
siteName
اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار
السفارة الأميركية في بيروت ذكّرت مواطنيها بضرورة إعادة النظر في السفر إلى لبنان السفير الروسي لـ"النشرة": لم نصدر بيان منع زيارة لبنان بل أوصيت شخصيًا بعدم الزيارة بسبب أحداث الجنوب فقط انجاز تربوي.. 3 طلاب من "اللبنانية" على لائحة الشرف وهذا ما فعلوه! جرحى ودمار كبير في المنازل وأضرار في السيارات.. كيف يبدو الوضع اليوم في النبطيّة؟ مش عم يعرفو كيف بدن ياخدو مصاري من الأهل.. بدعة جديدة للمدارس ! السفارة الروسية في بيروت: نوصي رعايانا بالامتناع عن السفر إلى لبنان حتى تهدأ الأوضاع في جنوب البلاد

لبنان

كان يمارس نشاطه الإجرامي في الكحالة ومحيطها.. هكذا أوقف سارق دراجات آلية في الجناح

صيدا اون لاين

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

  في سياق المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحدّ من عمليّات سرقة الدّراجات الآليّة في مختلف المناطق اللّبنانيّة، وبعد أن كَثُرَت في الآونة الأخيرة تلك العمليّات في مناطق بعبدا وعاريّا والكحّالة ينفّذها شخصٌ مجهول الهويّة، كثّفت قطعاتها جهودها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد هويّته وتوقيفه، بخاصة بعد أن انتشرت مقاطع فيديو على مواقع التّواصل الإجتماعي توثّق تنفيذه عمليات سرقة دراجات.

  بنتيجة المتابعة، تبيّن أنّه بتاريخ 23-05-2024 وأثناء قيامه بمحاولة سرقة دراجة في الكحّالة، حاول عناصر شرطة البلديّة توقيفه لكنه تمكّن من الفرار تاركا درّاجته. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت شعبة المعلومات من تحديد هويّته، ويدعى:

ف. ص. (من مواليد عام ١٩٩٥، لبناني)
وهو من أصحاب السّوابق بقضايا سرقة دراجات آليّة وتعاطي مخدّرات.
  بتاريخ 05-06-2024 وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، داهمت إحدى دوريّات الشّعبة مكان إقامته في محلّة الجناح حيث أوقفته.

  بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه، وأجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص.

اقرأ أيضا

التنمر المدرسي يدفع فتاة للانتحار في طولكم!

"دولار جديد" في لبنان على الطرقات.. مكانه "عام"

البزري يُتابع موضوع إنقطاع المياه

مش عم يعرفو كيف بدن ياخدو مصاري من الأهل.. بدعة جديدة للمدارس !

وفاة خضر أحمد الجردلي، الدفن عصر يوم الخميس في 27 حزيران 2024

اغتيال عنصر في الأمن الوطني لحركة فتح يوتر الوضع بعين الحلوة

تم نسخ الرابط