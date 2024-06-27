أميركا تؤكد وقوفها إلى جانب لبنان!

أشارت السفيرة الأميركية في لبنان، ليزا جونسون، إلى أن "الولايات المتحدة قد دعمت لبنان والشعب اللبناني منذ ولادة لبنان كأمة، معتبرةً ان "علاقتنا مبنية على الرغبة المشتركة في عالم مزدهر وحر وديمقراطي، وقوة شراكتنا تنعكس من خلال الروابط العديدة التي تربط بلدينا، والارتباط بيننا قوي".

فقد أقامت السفارة الأميركية في عوكر، اليوم الخميس، بمناسبة الذكرى الـ 248 لعيد الاستقلال الأميركي، حفل استقبال حضره النائب فادي علامة ممثلاً دولة الرئيس نبيه بري ومعالي وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي ممثلاً دولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي.

وتابعت السفيرة، "هذه اللحظة هي حاسمة في المنطقة أيضا لقد استمر هذا الصراع بما فيه الكفاية، ونحن، بدءًا من الرئيس بايدن إلى كل موظف في هذه السفارة، نركّز على منع المزيد من التصعيد وإيجاد حل دبلوماسي ينهي المعاناة على جانبي الحدود. نحن بحاجة إلى حل هذه الصراعات – سواء في غزة أو على الخط الأزرق – بسرعة ودبلوماسية".

وقالت جونسون: "وكما قال آموس هوكستين في بيروت الأسبوع الماضي، فإن هذا أمر ملحّ وقابل للتحقيق على حد سواء".

وأوضحت، "هذا وقد أضافت السفيرة جونسون، إن الولايات المتحدة فخورة بدعمها للجيش اللبناني، ونحن ندرك الدور الرئيسي الذي يلعبه الجيش في استقرار لبنان وأمنه. نحن نؤمن بشدة بهذه الشراكة ونشعر بالامتنان لكل ما يفعله الجيش من أجل لبنان".

وتابعت، "كما تقدم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية الاميركية المساعدات للناس في جميع أنحاء لبنان. إن شراكاتنا هي مع المجتمعات المحلية – وفي الواقع، أكثر من 180 مجتمعًا في لبنان".

وختمت جونسون: "نحن نتعامل مع الاحتياجات التي يعبر عنها المواطنون اللبنانيون أنفسهم. وسوف نواصل هذه الشراكة. إننا ننظر بأمل إلى مستقبل لبنان من خلال تحسين البنية التحتية وبناء القدرات".