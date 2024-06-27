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حشيشو ووفد من قطاع التعليم العالي في تيار المستقبل - الجنوب بحث مع بديع امكانية تأهيل البنى التحتية المجاورة لكليات الجامعة اللبنانية الفرع الخامس

صيدا اون لاين

قام منسق عام تيار المستقبل في صيدا والجنوب الاستاذ مازن حشيشو على رأس وفد من قطاع التعليم العالي  في تيار المستقبل-  منسقية صيدا والجنوب بزيارة إلى رئيس بلدية صيدا الدكتور حازم بديع في مكتبه في مبنى القصر البلدي في المدينة  حيث بحث معه في امكانية تأهيل البنى التحتية المجاورة لكليات الجامعة اللبنانية الفرع الخامس ولا سيما كلية الاداب بالإضافة إلى المساعدة في تجميل الكليات من تشجذيب للأشجار ورش المبيدات وتعبيد الطريق المؤدية إليها .
وضم الوفد  : عضو مكتب المنسقية الاستاذ حسام عنتر  ، منسق قطاع التعليم العالي د. محمد القبرصلي ، كما حضر مدير كلية التكنولوجيا د. علي الربيع، د. حسين العاكوم ( منسق التكنولوجيا)، د. يونس حمية. وعن كلية الاداب الفرع الخامس ممثلة المدير ( د. احمد نصر الله)د. فاتن القبرصلي.

ووعد دكتور بديع بمتابعة هذه المواضيع ضمن امكانات البلدية  المتاحة .

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