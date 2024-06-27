شهيدان في "رامية" واسرائيل تتبنى الاستهداف! (فيديو)

أفادت "العربية"، مساء اليوم الخميس، بوقوع "شهيدين في غارة على بلدة رامية جنوبي لبنان".

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي، مساء اليوم الخميس، أنه "في وقت سابق اليوم قامت مقاتلات تابعة لسلاح الجو باستهداف مبنى عسكري لمنظمة حزب الله في منطقة رامية".

وتابع، "بالإضافة إلى ذلك، قامت طائرات سلاح الجو بالقضاء على ناشطيْن لحزب الله تم رصدهما في منطقة الطيري جنوب لبنان".

وختم أدرعي: "متابعة للإنذارات التي تم تفعيلها في الساعة الأخيرة في شمال البلاد فالحديث عن رصد إطلاق حوالي 35 قذيفة صاروخية من لبنان حيث اعترضت الدفاعات الجوية معظمها دون وقوع إصابات".

#عاجل في وقت سابق اليوم قامت مقاتلات تابعة لسلاح الجو باستهداف مبنى عسكري لمنظمة حزب الله الارهابية في منطقة رامية.



بالإضافة إلى ذلك، قامت طائرات سلاح الجو بالقضاء على ناشطيْن لحزب الله تم رصدهما في منطقة الطيري جنوب لبنان.



متابعة للإنذارات التي تم تفعيلها في الساعة الأخيرة في… pic.twitter.com/w5vzeTeofR — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 27, 2024