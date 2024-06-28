عصابة نفّذت العديد من عمليات سرقة دراجات آلية... عملية نوعية لشعبة المعلومات أدت إلى توقيف ثلاثة من أفرادها

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـةالبــــــلاغ التّالــــــ ي:"في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات سرقة الدراجات الآلية في مختلف المناطق اللبنانية، وبنتيجة المتابعة رصدت شعبة المعلومات عصابة يقوم أفرادها بتنفيذ عمليات سرقة دراجات في منطقة الضاحية الجنوبية.

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية أفراد العصابة وتوقيفهم. ونتيجة الاستقصاءات والتحرّيات المكثّفة، توصّلت إلى تحديد هوياتهم ومن بينهم كل من السوريين:

م. ن. (مواليد عام 2007)

ف. ع. (عمره حوالى /13/ سنة)

ع. ص. (عمره حوالى /15/ سنة)

بتاريخ 6-6-2024، وبعد عملية مراقبة دقيقة، ألقت إحدى دوريات الشعبة القبض على الأول في محلة الليلكي على متن دراجة آلية نوع "سويت" والتي تبيّن أنها مسروقة وتم ضبطها، كما تم توقيف الثاني والثالث بالجرم المشهود في محلة الحازمية - داخل موقف الـ "سيتي سنتر"، أثناء قيامهما بسرقة دراجة آلية نوع "سويت" من داخل الموقف. وبتفتيشهم والدراجة، ضُبِطَ بحوزة الأول طلقة نارية، مفتاحَين لدراجة آلية ومبلغ مالي.

بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نُسِبَ إليهم لجهة اشتراكهم بتنفيذ عمليات سرقة دراجات آلية من منطقة الضاحية الجنوبية ومحيط الـ "سيتي سنتر" وذلك مقابل مبلغ /50/ دولارًا أميركيًا لكل شخص عن كل عملية سرقة، ويقومون بتسليمها لشخص رابع بغية تصريفها.

أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات والدراجة الآلية المرجع المختص بناءً إشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورّطين".