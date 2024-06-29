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الامتحانات الرسمية جنوبا بـ"حماية الجيش واليونيفيل".. ميقاتي: الامتحانات تجري بشكل طبيعي

صيدا اون لاين

يخضع الطلاب في الجنوب للامتحانات الرسمية للثانوية العامة ابتداء من اليوم على وقع القصف الإسرائيلي، بعدما قررت وزارة التربية السير قدماً بها عبر تأمين حافلات لنقلهم إلى مراكز الامتحانات، بحماية قوات من الجيش اللبناني و«يونيفيل».
وأفادت مصادر وزارة التربية بأنَّ اعتماد هذا الإجراء سيبدأ اليوم. واعتبرت مصادر أمنية أنَّ من شأن إجراء كهذا تقليل الضغط النفسي على الطلاب وتأمين حماية إضافية لهم من قراهم وبلداتهم إلى مراكز الامتحانات.
ورداً على سؤال عن المخاطر التي يواجهها الطلاب في الجنوب، قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في تصريح ، إن «كل المراكز في الجنوب تجري الامتحانات فيها بشكل طبيعي، والغياب لا يتعدى نسبة الواحد في المائة، وهذا ما يؤكد إصرار أهالي الجنوب على الصمود والبقاء في أرضهم».
وبحسب المعلومات يبلغ مجمل عدد الطلاب الذين يتقدمون لامتحانات الثانوية العامة نحو 43 ألفاً، بينهم نحو ألفين يقيمون في المناطق «الساخنة» التي تتعرض للقصف. وتؤكد مصادر وزارة التربية أن «كل المراكز التي تم تحديدها لإجراء الانتخابات هي خارج الـ(redzone)، أي مناطق القتال، وهي مراكز آمنة تماماً».

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