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وفد من حزب الله زار مختاري صيدا عنتر والسن مهنئا بإدائهما لفريضة الحج

صيدا اون لاين

زار وفد من حزب الله برئاسة مسؤول قطاع صيدا الشيخ زيد ضاهر وضم عضوي لجنة العلاقات في القطاع الحاج أحمد الجبيلي ود.احمد دكور كل من رئيس رابطة مخاتير صيدا ومختار حي الدكرمان الحاج إبراهيم عنتر ومختار حي الكنان الحاج خالد السن في منزلهما في مدينة صيدا وقدم الوفد التهنئة للمختارين بمناسبة أدائهما لفريضة الحج وجرى خلال الزيارات عرض للمستجدات على الساحتين الفلسطينية واللبنانية لاسيما العدوان الصهيوني المتواصل على غزة وجنوب لبنان.
وشكر المختارين عنتر والسن الوفد على زيارته لهما موجهين التبريكات لقيادة المقاومة الإسلامية بشهادة مجاهديها الذين ارتقوا شهداء على طريق القدس نصرة للشعب الفلسطيني الصامد ومقاومته الشريفة.

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