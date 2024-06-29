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قوى الامن: تدابير سير داخل نفق المطار بتاريخي 30-6 و7-7-2024 بسبب أعمال نظافة وكنس

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اعلنت المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمن الدّاخلي ـ شعبـة العلاقــات العامّة في بيان، بانه ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بأعمال نظافة وكنس داخل نفق المطار، لذلك وبناءً على قرار محافظ جبل لبنان، سيتم اقفال:
- المسرب الشرقي من نفق المطار بتاريخ 30-6-2024 من الساعة 5,00 ولغاية الساعة 7,00 صباحًا.
- المسرب الغربي من نفق المطار بتاريخ 7-7-2024 من الساعة 5,00 ولغاية الساعة 7,00 صباحًا.
واملت من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي المكلّفين تنفيذ هذه المهمّة وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية تسهيلاً لحركة المرور.

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