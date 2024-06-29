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أسامة سعد عقد اجتماعا تداركا لأي خطر أمني قد يحصل في مخيم عين الحلوة

صيدا اون لاين

 

بدعوة من الامين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد وفي ظل الأوضاع الأمنية الصعبة التي يعيشها مخيم عين الحلوة،  عقد اجتماع في مكتب سعد في صيدا، حضره الى جانب النائب سعد، القادة الفلسطينيين: الشيخ جمال الخطاب، أبو شريف عقل، ابراهيم السعدي ، عيسى حجير، وذلك بحضور أبو جمال "ناصيف عيسى"  و محمد مطيع غبورة عن التنظيم.
وخلال اللقاء  وتداركا لأي خطر أمني قد يحصل في المخيم مما يؤثر سلبا  على المخيم ومحيطه، بخاصة بعد الحدث الأخير واغتيال  ياسين عقل، جرى تناول مختلف الأمور التي تتعلق بالوضع الأمني، واكد المجتمعون على أهمية وضرورة الحفاظ على أمن المخيم، كما أبدى القادة الفلسطينين كل التعاون من أجل ايجاد الحلول المناسبة للسيطرة على الوضع الأمني، وكل ما يؤمن مصلحة المخيم وأهله وعين الحلوة والشعب الفلسطيني. 
بدوره اكّد سعد على اهمية التعاون و تظافر الجهود لحفظ امن المخيم و سلامته، معتبراً ان امن مخيم عين الحلوة جزء لا يتجزء من امن مدينة صيدا.

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أسامة سعد عقد اجتماعا تداركا لأي خطر أمني قد يحصل في مخيم عين الحلوة

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