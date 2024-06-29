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بجرائم مختلفة... "الجيش" يوقف 13 شخصاًُ

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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه، اليوم السبت، بيان جاء فيه: "ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، أوقفت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات 13 شخصًا وفقًا لما يلي:دهم منازل مطلوبين في منطقة الفنار – جبل لبنان وتوقيف المواطنين (ح.م.ز.) و(ح.ر.ز.) و(ع.م.ز.) و(م.ع.ز.) و(ح.ع.ز.) و(ح.م.ز.) و(ع.ح.ز.) لإقدامهم على الاتجار بالمخدرات والأسلحة ولإطلاقهم النار بتواريخ مختلفة".
واضاف البيان، "وضبطت في حوزتهم كمية كبيرة من المخدرات وآلات لتصنيعها". 
وتابع، "توقيف المواطنَين (ا.ح.) و(خ.ح.) لإقدامهما على إطلاق النار خلال إشكال في منطقة الحارة البرانية – طرابلس، والمواطن (و.ح.) المطلوب لإطلاقه النار".
ولفت البيان الى ان "تم توقيف السوريَّين (ع.ح.) و(ع.ح.) في منطقة وادي جلول - طرابلس لتورطهما في إشكال وضبطت في حوزتهما أسلحة حربية وكمية من الذخائر وأعتدة عسكرية".
وأردف، "دهم مخيمات للنازحين السوريين في بلدة عرسال - البقاع وتوقيف السوري (ع.ك.) وضبطت في حوزته كمية من حبوب الكبتاغون وحشيشة الكيف".
وختم: "سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".

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